İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İtaliyalı velosipedçi Conatan Milan dünya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2026
    • 10:56
    İtaliyalı velosipedçi Conatan Milan dünya rekordunu yeniləyib

    İtaliyalı velosipedçi Conatan Milan Çinin Şanxay şəhərində keçirilən trek üzrə dünya çempionatında fərdi yarışda dünya rekordunu yeniləyib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı idmançı 4 km məsafəni 3 dəqiqə 58,850 saniyəyə qət edib.

    Beləliklə, idmançı 2024-cü ildəki şəxsi göstəricisini (3 dəqiqə 59,153 saniyə) 0,303 saniyə yaxşılaşdırıb.

    Qeyd edək ki, C.Milan komanda yarışında olimpiya çempionudur. Velosipedçi həmçinin dünya çempionatlarında (2021, 2024) iki qızıl medal qazanıb.

    Conatan Milan Trek üzrə dünya çempionatı
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:37
    "Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Hərbi
    15:31
    Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    15:20
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənib
    Digər ölkələr
    15:17
    Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyir
    Futbol
    15:07
    Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcək
    Ekologiya
    14:59
    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Xarici siyasət
    14:49
    Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edib
    Digər ölkələr
    14:32
    Arif Əsədov: "Hələ əvvəlki "Qarabağ"ı görmürük, "Neftçi"də isə yaxşı mənada dəyişikliklər var"
    Futbol
    14:31
    Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti