Флориан Зенгстшмид: Азербайджано-турецкие связи дают возможность оценить туристический потенциал

На международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартовала 28 июня в турецком городе Стамбул, представлен национальный стенд Азербайджана.

На международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартовала 28 июня в турецком городе Стамбул, представлен национальный стенд Азербайджана.

Выступая на выставке, генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид отметил, что туризм является наиболее пострадавшей от пандемии отраслью, и подчеркнул важность развития конкурентоспособного и устойчивого туризма в постпандемийный период.

В заявлении турецкому бюро Report Зенгстшмид отметил, что в Азербайджане также будут организованы международные туристические выставки: "Проведение конгрессов по туризму очень важно, потому что бизнесмены и путешественники, тратя больше средств, инвестируют в страну, в отличие от обычной деловой поездки здесь создается добавленная стоимость. Поэтому в ближайшие годы мы также организуем в Азербайджане конгрессы, семинары и мероприятия в этом контексте".

Коснувшись азербайджано-турецких связей, генеральный директор подчеркнул, что с учетом географической, исторической и языковой близости, эти связи обеспечивают выход в Азербайджан, что является хорошей возможностью по достоинству оценить туристический потенциал Азербайджана.