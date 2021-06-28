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Флориан Зенгстшмид: Азербайджано-турецкие связи дают возможность оценить туристический потенциал

Флориан Зенгстшмид: Азербайджано-турецкие связи дают возможность оценить туристический потенциал На международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартовала 28 июня в турецком городе Стамбул, представлен национальный стенд Азербайджана.
Туризм
28 июня 2021 г. 18:04
Флориан Зенгстшмид: Азербайджано-турецкие связи дают возможность оценить туристический потенциал
Флориан Зенгстшмид

На международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартовала 28 июня в турецком городе Стамбул, представлен национальный стенд Азербайджана.

Выступая на выставке, генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид отметил, что туризм является наиболее пострадавшей от пандемии отраслью, и подчеркнул важность развития конкурентоспособного и устойчивого туризма в постпандемийный период.

В заявлении турецкому бюро Report Зенгстшмид отметил, что в Азербайджане также будут организованы международные туристические выставки: "Проведение конгрессов по туризму очень важно, потому что бизнесмены и путешественники, тратя больше средств, инвестируют в страну, в отличие от обычной деловой поездки здесь создается добавленная стоимость. Поэтому в ближайшие годы мы также организуем в Азербайджане конгрессы, семинары и мероприятия в этом контексте".

Коснувшись азербайджано-турецких связей, генеральный директор подчеркнул, что с учетом географической, исторической и языковой близости, эти связи обеспечивают выход в Азербайджан, что является хорошей возможностью по достоинству оценить туристический потенциал Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Florian Zenqstşmid: "Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri turizm potensialını dəyərləndirmək üçün fürsətdir"

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