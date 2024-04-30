В Азербайджане доходы отелей выросли на 31%

В первом квартале текущего года в Азербайджане доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа увеличились на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 111,7 млн манатов.

В первом квартале текущего года в Азербайджане доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа увеличились на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 111,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 58,5% из них приходится на услуги по предоставлению номеров (комнат), 26,9% - на услуги общественного питания, 3,6% - на лечение и медицинские услуги, 11% - на другие услуги.

В январе-марте использование единовременной вместимости гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа составило 17,8%, что на 4,4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Этот показатель составляет 45,5% в Шабране, 41,3% в Гусаре, 30,6% в Баку, 29,8% в Нафталане, 24,8% в Саатлы, 20,8% в Сабирабаде, 20,4% в Бейлагане, 20,2% в Агджабеди, а в других городах и районах - ниже среднего показателя по стране.