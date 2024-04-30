О нас

В Азербайджане доходы отелей выросли на 31%

В Азербайджане доходы отелей выросли на 31% В первом квартале текущего года в Азербайджане доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа увеличились на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 111,7 млн манатов.
Туризм
30 апреля 2024 г. 12:40
В Азербайджане доходы отелей выросли на 31%

В первом квартале текущего года в Азербайджане доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа увеличились на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 111,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 58,5% из них приходится на услуги по предоставлению номеров (комнат), 26,9% - на услуги общественного питания, 3,6% - на лечение и медицинские услуги, 11% - на другие услуги.

В январе-марте использование единовременной вместимости гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа составило 17,8%, что на 4,4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Этот показатель составляет 45,5% в Шабране, 41,3% в Гусаре, 30,6% в Баку, 29,8% в Нафталане, 24,8% в Саатлы, 20,8% в Сабирабаде, 20,4% в Бейлагане, 20,2% в Агджабеди, а в других городах и районах - ниже среднего показателя по стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hotellərinin gəlirləri 31 % artıb

Самое важное

Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi