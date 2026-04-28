Ержан Мукаш: Актау может стать туристической столицей ОЭС в 2030 году

Казахстанский город Актау выдвинут в качестве единственного кандидата на получение статуса туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2030 году.

Как сообщает "Report" из города Шуша, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОЭС Ержан Мукаш в ходе 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма при организации.

"Рассмотрены вопросы, касающиеся определения туристической столицы ОЭС на 2030 год. По итогам обсуждений город Актау в Казахстане был предложен в качестве единственного кандидата", - отметил он.