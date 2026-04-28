Ержан Мукаш: Актау может стать туристической столицей ОЭС в 2030 году
Туризм
- 28 апреля, 2026
- 10:59
Казахстанский город Актау выдвинут в качестве единственного кандидата на получение статуса туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2030 году.
Как сообщает "Report" из города Шуша, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОЭС Ержан Мукаш в ходе 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма при организации.
"Рассмотрены вопросы, касающиеся определения туристической столицы ОЭС на 2030 год. По итогам обсуждений город Актау в Казахстане был предложен в качестве единственного кандидата", - отметил он.
17:27
Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорилДругие страны
17:26
ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в АзербайджанеЭнергетика
17:25
Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культурыВнутренняя политика
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04