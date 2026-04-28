İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Aktau 2030-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm paytaxtı ola bilər

    Aktau 2030-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm paytaxtı ola bilər

    Qazaxıstanın Aktau şəhəri 2030-cu ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) turizm paytaxtı olması üçün vahid namizəd kimi irəli sürülüb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu İƏT-in Baş katibinin müavini Yerjan Mukaş qurumun Turizm üzrə Yüksək Səviyyəli Ekspertlər Qrupunun 9-cu iclasında bildirib.

    "2030-cu il üzrə İƏT turizm paytaxtının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilib. Müzakirələr nəticəsində Qazaxıstanın Aktau şəhəri vahid namizəd kimi irəli sürülüb",- deyə o qeyd edib.

    Ержан Мукаш: Актау может стать туристической столицей ОЭС в 2030 году
    Yerzhan Mukash: Aktau may become ECO tourism capital by 2030

