Aktau 2030-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm paytaxtı ola bilər
Turizm
- 28 aprel, 2026
- 10:54
Qazaxıstanın Aktau şəhəri 2030-cu ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) turizm paytaxtı olması üçün vahid namizəd kimi irəli sürülüb.
"Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu İƏT-in Baş katibinin müavini Yerjan Mukaş qurumun Turizm üzrə Yüksək Səviyyəli Ekspertlər Qrupunun 9-cu iclasında bildirib.
"2030-cu il üzrə İƏT turizm paytaxtının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilib. Müzakirələr nəticəsində Qazaxıstanın Aktau şəhəri vahid namizəd kimi irəli sürülüb",- deyə o qeyd edib.
