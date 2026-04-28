    Эксперты стран ОЭС обсудили в Шуше подготовку к встрече министров туризма

    Туризм
    • 28 апреля, 2026
    • 10:21
    Эксперты стран ОЭС обсудили в Шуше подготовку к встрече министров туризма

    В Шуше состоялось 9-е заседание Группы экспертов высокого уровня по туризму Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

    Как сообщает корреспондент "Report" из города Шуша, делегации стран - членов ОЭС, эксперты по туризму и представители соответствующих структур обсудили организационные вопросы, связанные с избранием председателя, утверждением повестки дня и определением рабочих механизмов.

    В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены вопросы подготовки к 7-й встрече министров туризма ОЭС, состояние выполнения решений, принятых на 6-й встрече, документы, представленные на утверждение, а также вопросы определения туристической столицы ОЭС на 2030 год.

    Помимо этого, состоялись обсуждения по проекту "Шушинской декларации", принятие которой предусматривается в рамках 7-й встречи министров туризма, и выдвинуты предложения относительно содержания документа.

    Результаты 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по туризму будут включены в повестку дня 7-го заседания министров туризма, которое состоится 29 апреля.

    Отметим, что в 2023 году на 5-м заседании министров туризма стран - членов ОЭС город Шуша был объявлен "Туристической столицей Организации экономического сотрудничества" на 2026 год.

    Проведение туристических мероприятий осуществляется в соответствии с Планом мероприятий Кабинета министров Азербайджана, связанным с присвоением городу Шуша статуса туристической столицы ОЭС на 2026 год.

    Организация экономического сотрудничества (ОЭС) Туристический сектор Шуша Туристическая столица
    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей