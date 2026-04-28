Эксперты стран ОЭС обсудили в Шуше подготовку к встрече министров туризма

В Шуше состоялось 9-е заседание Группы экспертов высокого уровня по туризму Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент "Report" из города Шуша, делегации стран - членов ОЭС, эксперты по туризму и представители соответствующих структур обсудили организационные вопросы, связанные с избранием председателя, утверждением повестки дня и определением рабочих механизмов.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены вопросы подготовки к 7-й встрече министров туризма ОЭС, состояние выполнения решений, принятых на 6-й встрече, документы, представленные на утверждение, а также вопросы определения туристической столицы ОЭС на 2030 год.

Помимо этого, состоялись обсуждения по проекту "Шушинской декларации", принятие которой предусматривается в рамках 7-й встречи министров туризма, и выдвинуты предложения относительно содержания документа.

Результаты 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по туризму будут включены в повестку дня 7-го заседания министров туризма, которое состоится 29 апреля.

Отметим, что в 2023 году на 5-м заседании министров туризма стран - членов ОЭС город Шуша был объявлен "Туристической столицей Организации экономического сотрудничества" на 2026 год.

Проведение туристических мероприятий осуществляется в соответствии с Планом мероприятий Кабинета министров Азербайджана, связанным с присвоением городу Шуша статуса туристической столицы ОЭС на 2026 год.