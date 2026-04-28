İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Şuşada İƏT-in Turizm üzrə Yüksək Səviyyəli Ekspertlər Qrupunun iclası keçirilib

    • 28 aprel, 2026
    Şuşada İƏT-in Turizm üzrə Yüksək Səviyyəli Ekspertlər Qrupunun iclası keçirilib

    Şuşa şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Turizm üzrə Yüksək Səviyyəli Ekspertlər Qrupunun 9-cu iclası keçirilib.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, tədbirdə İƏT-ə üzv ölkələrin nümayəndə heyətləri, turizm üzrə ekspertlər və aidiyyəti qurumların təmsilçiləri iştirak ediblər.

    İclasda sədrin seçilməsi, gündəliyin təsdiqi və işçi mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təşkilati məsələlər müzakirə olunub.

    İclasın gündəliyinə uyğun olaraq İƏT Turizm Nazirlərinin 7-ci görüşünə hazırlıq məsələləri, 6-cı görüşdə qəbul edilmiş qərarların icra vəziyyəti, təsdiq üçün təqdim olunan sənədlər, eləcə də 2030-cu il üzrə İƏT turizm paytaxtının müəyyənləşdirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib.

    Eyni zamanda, Turizm Nazirlərinin 7-ci görüşü çərçivəsində qəbul olunması nəzərdə tutulan "Şuşa Bəyannaməsi"nin layihəsi üzrə müzakirələr aparılıb və sənədin məzmunu ilə bağlı təkliflər irəli sürülüb.

    Turizm üzrə yüksək səviyyəli ekspertlər qrupunun 9-cu iclasının nəticələri aprelin 29-da keçiriləcək Turizm Nazirlərinin 7-ci iclasının gündəliyinə təqdim olunacaq.

    2023-cü ildə İƏT-ə üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 5-ci iclasında Şuşa şəhəri 2026-cı il üçün "İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm paytaxtı" elan edilib.

    Turizm tədbirləri Nazirlər Kabinetinin "Şuşa şəhərinin 2026-cı il üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm paytaxtı elan edilməsi" ilə bağlı Tədbirlər Planından irəli gələn fəaliyyətlər çərçivəsində təşkil olunur.

    İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Şuşa şəhəri Turizm sənayesi
