Доходы Грузии от туризма в 2025 году приблизятся к $5 млрд — Galt & Taggart

Грузия в 2025 году может заработать около $4,6 млрд от туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор аналитической компании Galt & Taggart.

По данным Национального банка Грузии, в третьем квартале текущего года доходы от туризма составили $1,7 млрд, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь–сентябрь 2025 года страна получила $3,6 млрд, что на 5,1% превышает показатели годичной давности.

В обзоре подчеркивается, что предыдущий прогноз компании оценивал доходы от туризма в $4,5 млрд, однако устойчивый рост отрасли позволил повысить оценку.