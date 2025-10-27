İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Galt & Taggart": Bu il Gürcüstanın turizm gəlirləri 5 milyard dollara yaxın olacaq

    Turizm
    27 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Galt & Taggart: Bu il Gürcüstanın turizm gəlirləri 5 milyard dollara yaxın olacaq

    Bu il Gürcüstanın turizm sektorundan 4,6 milyard ABŞ dolları gəlir əldə edəcəyi proqnozlaşdırılır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə "Galt & Taggart" şirkətinin "Weekly Review" adlı icmalında bildirilir.

    Gürcüstan Milli Bankının açıqladığı statistikaya görə, bu ilin III rübündə turizm gəlirləri 1,7 milyard ABŞ dolları təşkil edib və bu da illik müqayisədə 6,6 %-lik artım deməkdir. Yanvar-sentyabr aylarında isə turizmdən 3,6 milyard ABŞ dolları gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,1 % çoxdur.

    "Galt & Taggart"ın icmalında vurğulanıb ki, əvvəlki proqnozda Gürcüstanın turizm sektorundan əldə edəcəyi gəlirlər 4,5 milyard ABŞ dolları kimi qiymətləndirilirdi.

    Şirkətin ekspertləri qeyd edirlər ki, Gürcüstanın turizm sektorundakı davamlı artım bu ölkənin iqtisadiyyatına mühüm töhfə verir və gələcək illərdə də bu tendensiyanın davam edəcəyi gözlənilir.

    Доходы Грузии от туризма в 2025 году приблизятся к $5 млрд — Galt & Taggart
    Georgia's tourism revenue to approach $5B in 2025 — Galt & Taggart

