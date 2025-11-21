Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Делегация Азербайджана по туризму представлена ​​на COP30

    Туризм
    • 21 ноября, 2025
    • 15:45
    Делегация Азербайджана по туризму представлена ​​на COP30

    Делегация Государственного агентства по туризму представила Азербайджан на мероприятиях высокого уровня, посвященных туризму и борьбе с изменением климата, в рамках СОР30 в Белене (Бразилия).

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в ходе встреч и панельных дискуссий заместитель начальника отдела туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова представила подробную информацию о деятельности и новых приоритетах, реализуемых Азербайджаном после СОР29.

    Она отметила, что лидерство, проявленное Азербайджаном на СОР29, особенно поддержка принятия "Декларации по улучшению мер в борьбе с изменением климата в туристическом секторе", внесло значительный вклад в более широкое признание роли туристического сектора в глобальной климатической повестке дня.

    В ходе обсуждений также отмечено, что создаваемая инициатива "Глобальное партнерство" может сыграть роль важной платформы для укрепления координации между странами и субъектами предпринимательской деятельности.

    Отметим, что СОР30 состоялась 10–21 ноября текущего года. 19–20 ноября были организованы "Дни туризма". Впервые в истории СОР теме туризма было уделено особое внимание в 2024 году в рамках СОР29 в Азербайджане, когда 20 ноября был объявлен "Днем туризма".

