Более 680 тыс. азербайджанцев посетили Грузию с начала года

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Более 680 тыс. граждан Азербайджана посетили Грузию с начала года, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Грузия, азербайджанцы занимают первое место по этому показателю.

На втором месте идут туристы из Турции (629 тыс.), последующие места занимают Армения (533 тыс.), Россия (397 тыс.) и Украина (69 тыс.).

Всего же за последние шесть месяцев количество международных визитеров составило 2,6 млн. человек, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.