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Благодаря "Шушинской декларации" турпотенциал Карабаха будет использован в полной мере

Благодаря "Шушинской декларации" турпотенциал Карабаха будет использован в полной мере "Подписанная между Турцией и Азербайджаном "Шушинская декларация" будет иметь важное значение для возрождения и наращивания туристического потенциала Карабаха, который будет восстановлен по современным стандартам с сохранением исторического наследия".
Туризм
21 июня 2021 г. 12:25
Благодаря Шушинской декларации турпотенциал Карабаха будет использован в полной мере
Ильхам Алиев

"Подписанная между Турцией и Азербайджаном "Шушинская декларация" будет иметь важное значение для возрождения и наращивания туристического потенциала Карабаха, который будет восстановлен по современным стандартам с сохранением исторического наследия".

Об этом Report заявил эксперт по туризму Агиль Агаларов.

"С точки зрения туризма мы очень высоко оцениваем потенциал Шуши, Кельбаджара и Лачина. Следует учитывать, что туристы проявляют большой интерес к историческому наследию, природным пещерам и водопадам, расположенным в этих регионах. Эти районы также обладают всеми возможностями для развития зимнего туризма. Уверен, что в результате успешной туристической политики мы сможем максимально оценить этот потенциал.

Процессы показывают, что в скором времени мы ощутим положительное влияние подписанной лидерами Азербайджана и Турции "Шушинской декларации", имеющей значение не только для региона, но и для всего Южного Кавказа".

Эксперт считает, что открытие Зангезурского коридора позволит максимально использовать туристический потенциал региона:

"Новая дорожная инфраструктура на освобожденных территориях, открытие Зангезурского коридора окажут положительное влияние на дальнейшее развитие туризма, как и ряда других отраслей экономики. Практика показывает, что именно удобная дорожная инфраструктура создает условия для потока посетителей в какой-либо туристический регион".

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Версия на азербайджанском языке “Şuşa bəyannaməsi” Qarabağın turizm potensialından tam istifadəyə imkan yaradacaq

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