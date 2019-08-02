AZTA: Количество жалоб на безответственную деятельность туркомпаний неуклонно растет

Ассоциация туризма Азербайджана (AZTA) призывает туристов быть более внимательными при выборе компании.

Как сообщает Report, об этом заявил глава AZTA Нахид Багиров.

По его словам, количество жалоб в ассоциацию в связи с некачественной и безответственной деятельностью компаний в последнее время неуклонно растет.

"Отсутствие механизмов управления в секторе создает серьезные проблемы для туристов и наносит ущерб его имиджу. Учитывая все происходящее, мы рекомендуем туристам быть более внимательными при выборе компании, сотрудничать только с известными и компаниями, имеющими достаточно обширную клиентскую базу", - сказал глава AZTA.