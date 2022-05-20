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Азербайджан входит в число самых популярных стран для российских туристов

Азербайджан входит в число самых популярных стран для российских туристов Названы страны, которые хотят посетить российские туристы этим летом.
Туризм
20 мая 2022 г. 11:22
Азербайджан входит в число самых популярных стран для российских туристов

Названы страны, которые хотят посетить российские туристы этим летом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно информации, более 40% желающих путешествовать этим летом, интересуются полетами за границу. Среди стран Турция является самой популярной с долей поиска 20,8%. За ней следуют Армения - 9% и Азербайджан - 7,7%.

Кроме того, в топ-10 вошли Узбекистан (6,6%), Кыргызстан (5,3%), Казахстан (3,8%), Грузия (3,6%), Таджикистан (3,5%), Италия (2,7%) и Таиланд (2,6%).

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Версия на английском языке Azerbaijan among most popular destinations for Russian tourists
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan rusiyalı turistlər üçün ən populyar ölkələr sırasındadır

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