Азербайджан входит в число самых популярных стран для российских туристов

Названы страны, которые хотят посетить российские туристы этим летом.

Названы страны, которые хотят посетить российские туристы этим летом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно информации, более 40% желающих путешествовать этим летом, интересуются полетами за границу. Среди стран Турция является самой популярной с долей поиска 20,8%. За ней следуют Армения - 9% и Азербайджан - 7,7%.



Кроме того, в топ-10 вошли Узбекистан (6,6%), Кыргызстан (5,3%), Казахстан (3,8%), Грузия (3,6%), Таджикистан (3,5%), Италия (2,7%) и Таиланд (2,6%).