Азербайджан рассматривает возможности открытия в Амман круглогодичных авиарейсов

Азербайджан рассматривает возможности организации круглогодичных рейсов в Амман.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

"ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в этом году организовали на летний сезон прямые рейсы между Баку и Амманом, и мы сейчас планируем и оцениваем возможность сделать такие же рейсы в следующем летнем сезоне. Мы будем изучать, как сделать это более коммерчески привлекательным, чтобы выполнять рейсы не только на чартерной основе, но и на регулярной, круглогодичной. И здесь очень важна роль наших туристических агентств в создании соответствующей осведомленности в двух странах, чтобы укреплять отношения на уровне контактов наших народов", - заявил С. Бабаев.

Он сообщил, что в период с января по сентябрь 2025 года Азербайджан посетили 8 574 гражданина Иордании.

"Мы видим довольно значительный рост числа иорданских туристов, посетивших Азербайджан, в этом году. В январе-сентябре число посетителей составило 8 574 человек. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший импульс, хороший результат, но, конечно, ниже нашего потенциала. А когда мы смотрим на число азербайджанцев, посетивших Иорданию, мы видим показатель роста в 105%. Он все же увеличился по сравнению с прошлым годом, но это, конечно, гораздо меньшая цифра, что создает для нас хороший стимул для повышения осведомленности, проведения кампаний и, конечно, создания соответствующих условий для увеличения количества поездок азербайджанцев в иорданские города", - подчеркнул С. Бабаев.