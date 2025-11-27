Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан рассматривает возможности открытия в Амман круглогодичных авиарейсов

    Туризм
    • 27 ноября, 2025
    • 12:08
    Азербайджан рассматривает возможности открытия в Амман круглогодичных авиарейсов

    Азербайджан рассматривает возможности организации круглогодичных рейсов в Амман.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

    "ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в этом году организовали на летний сезон прямые рейсы между Баку и Амманом, и мы сейчас планируем и оцениваем возможность сделать такие же рейсы в следующем летнем сезоне. Мы будем изучать, как сделать это более коммерчески привлекательным, чтобы выполнять рейсы не только на чартерной основе, но и на регулярной, круглогодичной. И здесь очень важна роль наших туристических агентств в создании соответствующей осведомленности в двух странах, чтобы укреплять отношения на уровне контактов наших народов", - заявил С. Бабаев.

    Он сообщил, что в период с января по сентябрь 2025 года Азербайджан посетили 8 574 гражданина Иордании.

    "Мы видим довольно значительный рост числа иорданских туристов, посетивших Азербайджан, в этом году. В январе-сентябре число посетителей составило 8 574 человек. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший импульс, хороший результат, но, конечно, ниже нашего потенциала. А когда мы смотрим на число азербайджанцев, посетивших Иорданию, мы видим показатель роста в 105%. Он все же увеличился по сравнению с прошлым годом, но это, конечно, гораздо меньшая цифра, что создает для нас хороший стимул для повышения осведомленности, проведения кампаний и, конечно, создания соответствующих условий для увеличения количества поездок азербайджанцев в иорданские города", - подчеркнул С. Бабаев.

    Лента новостей