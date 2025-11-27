İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirir

    Turizm
    • 27 noyabr, 2025
    • 13:10
    Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirir

    Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə maliyyə naziri Sahil Babayev Bakıda keçirilən Ticarət, iqtisadi və texniki əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının dördüncü iclasında bildirib.

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC bu il yay mövsümü üçün Bakı və Əmman arasında birbaşa reyslər təşkil edib və biz hazırda növbəti yay mövsümündə də bu reyslərin təşkili imkanlarını qiymətləndiririk. Biz təkcə çarter reyslərinin deyil, həm də müntəzəm reyslərin həyata keçirilməsi və onların kommersiya baxımından cəlbediciliyinin artırılması yollarını öyrənəcəyik. Xalqlarımız arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi məqsədilə iki ölkədə müvafiq məlumatlandırma prosesinin həyata keçirilməsində turizm agentliklərimizin rolu çox vacibdir", - S.Babayev bildirib.

    O qeyd edib ki, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana 8 574 İordaniya vətəndaşı səfər edib.

    "Biz bu il Azərbaycana səfər edən iordaniyalı turistlərin sayında kifayət qədər böyük artım müşahidə edirik. Yanvar-sentyabr aylarında turistlərin sayı 8 574 nəfər olub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 50 % çoxdur. Bu, yaxşı nəticədir, lakin malik olduğumuz potensialdan aşağıdır. İordaniyaya səfər edən azərbaycanlıların sayına nəzər saldıqda isə 105 % artım görürük. Bu göstərici ötən illə müqayisədə artsa da, olduqca kiçik rəqəmdir və bu, məlumatlılıq səviyyəsini artırmaq, kampaniyalar keçirmək və əlbəttə ki, azərbaycanlıların İordaniya şəhərlərinə səfərlərinin sayını artırmaq üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına təkan verir", - S.Babayev vurğulayıb.

    Azərbaycan İordaniya turizm aviareys Sahil Babayev
    Азербайджан рассматривает возможности открытия в Амман круглогодичных авиарейсов
    Azerbaijan considering opening year-round flights to Amman

    Son xəbərlər

    13:24

    Azərbaycan Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında strateji körpüyə çevrilir - ŞƏRH

    Analitika
    13:18

    Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayır

    Digər ölkələr
    13:18

    Rəşad Nəbiyev: "Regional nəqliyyat dəhlizləri davamlı inkişafın əsasını təşkil edir"

    İnfrastruktur
    13:17

    Əmmanda Azərbaycanla biznes forumun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    13:16

    Bakıda evdən 5 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayan qadın saxlanılıb

    Hadisə
    13:15

    Azərbaycan biznesin İordaniya bazarına çıxışı üçün platforma yaratmağı təklif edib

    Biznes
    13:11

    Hakimləri təhqir edən futbolçular, məşqçilər və bir klub rəsmisi cəzalandırılıb

    Futbol
    13:10

    Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirir

    Turizm
    13:08

    Nazirlik: Qrant ayrılan özəl bağçalarda valideynlərdən əlavə ödəniş tələbinə yol verilməyəcək

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti