İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Maduro və xanımı Nyu-York federal məhkəməsinə aparılıb

    Digər
    • 05 yanvar, 2026
    • 16:54
    Maduro və xanımı Nyu-York federal məhkəməsinə aparılıb

    Venesuelanın sabiq prezidenti Nikolas Maduro və xanımı ittihamların irəli sürülməsi üçün Nyu-York federal məhkəməsinə aparılıb.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Maduronu və həyat yoldaşını məhkəməyə istintaq təcridxanasından Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin agentlərinin müşayiəti ilə helikopterlə gətiriblər. Hər ikisi qolu qandallı və həbsxana paltarında olub.

    Manhetten məhkəməsində bu gün ona qarşı irəli sürülən ittihamların tam siyahısı elan olunacaq.

    Məhkəmə binasının ətrafında və daxilində ciddi təhlükəsizlik qaydaları həyata keçirilib, bütün yaxın yollar bağlanıb. Məhkəmənin Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanması gözlənilir.

    Nikolas Maduronun işi 92 yaşlı federal hakim Alvin K. Hellerşteynə həvalə edilib. O, 2011-ci ildən bəri terrorizm və milli təhlükəsizliyə təhdid işlərini aparıb.

    2025-ci ilin noyabrında Tramp Venesuelada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) gizli əməliyyatlarının keçirilməsinə icazə verib. Aylarla hazırlıqdan sonra 2026-cı il yanvarın 3-ü gecəsi ABŞ xüsusi təyinatlı qüvvələri Karakasda Fuerte-Tiuna kompleksində Maduronu və onun həyat yoldaşı Siliya Floresi ələ keçirib. Onları ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmisinə təxliyə ediblər. Daha sonra narkoterrorizm ittihamları ilə məhkəmə üçün Nyu-Yorka gətiriblər. Gözlənilir ki, bu gün ona rəsmi ittihamlar irəli sürüləcək və Maduroya dörd ömürlük həbs cəzası verilə bilər.

    Venesuela Nikolas Maduro Nyu-York federal məhkəmə
    Foto
    Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-Йорка

    Son xəbərlər

    17:25

    Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:23
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub

    Xarici siyasət
    17:23

    "Araz-Naxçıvan"ın 2026-cı ildəki ilk məşqində 12 futbolçu iştirak edib

    Futbol
    17:20

    Bakıda tədris mərkəzindən oğurluq olub

    Hadisə
    17:18

    Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Elm və təhsil
    17:15

    "Zirə" Rumıniya, Çexiya və Ukrayna klubları ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    17:11

    Premyer Liqa təmsilçisi Argentina millisinin futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    17:09

    ABŞ-də vitse-prezidentin evində baş vermiş hadisədən sonra bir nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:07
    Rəy

    İranda etiraz aksiyaları: hakimiyyət, yoxsa hökumət böhranı? - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti