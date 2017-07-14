Глава Ростуризма: Азербайджан проявляет интерес к развитию круизного туризма на Каспии

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Российское Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерено развивать круизный туризм в Каспийском море с привлечением других стран.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он отметил, что к процессу развития круизного туризма на Каспии могут быть привлечены Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан. По словам Сафонова, данное туристическое направление является очень перспективным, а объединение усилий с другими странами позволит создать принципиально новый продукт высокого качества.

По словам главы Ростуризма, в развитии круизного туризма в Каспийском море уже выразили заинтересованность Азербайджан и Иран.