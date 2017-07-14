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    Глава Ростуризма: Азербайджан проявляет интерес к развитию круизного туризма на Каспии

    Ростуризм: Туризм на Каспии является привлекательным

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/  Российское Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерено развивать круизный туризм в Каспийском море с привлечением других стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

    Он отметил, что к процессу развития круизного туризма на Каспии могут быть привлечены Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан. По словам Сафонова, данное туристическое направление является очень перспективным, а объединение усилий с другими странами позволит создать принципиально новый продукт высокого качества.

    По словам главы Ростуризма, в развитии круизного туризма в Каспийском море уже выразили заинтересованность Азербайджан и Иран. 

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