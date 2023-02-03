Азербайджан представлен на туристической выставке в Индии

Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на выставке путешествий OTM Mumbai 2023 в Индии.

Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на выставке путешествий OTM Mumbai 2023 в Индии.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в выставке участвуют 14 представителей туристической индустрии Азербайджана.

В рамках выставки, гендиректор Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Алескеров также выступил в качестве спикера на панели на тему " Вызовы, стоящие перед туристической индустрией в постпандемический период, и новые возможности".

В выставке, которая продлится до 4 февраля, участвуют представители туристической индустрии из 55 стран и более 25 тыс. экспертов в сфере туризма.