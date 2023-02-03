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Азербайджан представлен на туристической выставке в Индии

Азербайджан представлен на туристической выставке в Индии Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на выставке путешествий OTM Mumbai 2023 в Индии.
Туризм
3 февраля 2023 г. 13:42
Азербайджан представлен на туристической выставке в Индии

Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на выставке путешествий OTM Mumbai 2023 в Индии.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в выставке участвуют 14 представителей туристической индустрии Азербайджана.

В рамках выставки, гендиректор Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Алескеров также выступил в качестве спикера на панели на тему " Вызовы, стоящие перед туристической индустрией в постпандемический период, и новые возможности".

В выставке, которая продлится до 4 февраля, участвуют представители туристической индустрии из 55 стран и более 25 тыс. экспертов в сфере туризма.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at tourism fair in India
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Hindistanda turizm sərgisində təmsil olunur

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