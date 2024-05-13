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В Кыргызстане началось строительство горнолыжного эко-городка стоимостью $190 млн

В Кыргызстане началось строительство горнолыжного эко-городка стоимостью $190 млн В Тюпском районе Кыргызстана начался первый этап строительства горнолыжного эко-городка "Каркыра".
Туризм
13 мая 2024 г. 11:49
В Кыргызстане началось строительство горнолыжного эко-городка стоимостью $190 млн

В Тюпском районе Кыргызстана начался первый этап строительства горнолыжного эко-городка "Каркыра".

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба полпредства президента в Иссык-Кульской области.

Руководитель горнолыжного эко-городка Константин Куценко сообщил о том, что строительство разделено на шесть этапов.

"Концепция проекта включает в себя широкий спектр услуг, комплекс рассчитан до 5 тыс. отдыхающих. Сметная стоимость объекта составляет 192 млн долларов. Общая протяженность лыжных трасс - 100,7 километра, а протяженность канатной дороги - 20,7", - отметил он.

По словам Куценко, в целях сохранения экологии на объекте будут использованы передовые инновационные технологии по отоплению и очистке сточных вод, которые соответствуют нормативно-правовым актам КР и международным стандартам (FIS).

Напомним, что 6 декабря прошлого года президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство данного объекта.

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Версия на английском языке Construction of ski eco town worth $190M begins in Kyrgyzstan

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