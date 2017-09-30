Азербайджан представил документы в BIE для проведения выставки EXPO-2025 в Баку

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Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан для проведения универсальной выставки EXPO-2025 в Баку представил документы в Международное бюро выставок (BIE).

Как сообщает Report, помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков встретился с заместителем генерального секретаря организации Димитрием Керкентзесом.

На встрече обсуждался вопрос проведения выставки EXPO-2025 в Баку и Э.Амирбеков в связи с этим представил документы.

Наряду с Баку для проведения универсальной выставки EXPO-2025 были выдвинуты кандидатуры российского города Екатеринбург, японской Осаки и французского Парижа.

После этого оценочная миссия BIE, посетив каждый город, оценит их шансы на проведение выставки EXPO-2025. Победиший город будет объявлен в ноябре 2018 года на 164-й Генеральной ассамблее BIE.

Отметим, что Азербайджан выдвинул предложение провести EXPO-2025 с 10 мая по 10 ноября. Тематикой выставки будет "Развитие человеческого капитала, построение более лучшего будущего" .

Напомним, что очередная универсальная выставка пройдет в Дубае в 2020 году.