 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан представил документы в BIE для проведения выставки EXPO-2025 в Баку

    Тематикой выставки будет Развитие человеческого капитала, построение более лучшего будущего© BIE

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан для проведения универсальной выставки EXPO-2025 в Баку представил документы в Международное бюро выставок (BIE).

    Как сообщает Report, помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков встретился с заместителем генерального секретаря организации Димитрием Керкентзесом.

    На встрече обсуждался вопрос проведения выставки EXPO-2025 в Баку и Э.Амирбеков в связи с этим представил документы.

    Наряду с Баку для проведения универсальной выставки EXPO-2025 были выдвинуты кандидатуры российского города Екатеринбург, японской Осаки и французского Парижа.

    После этого оценочная миссия BIE, посетив каждый город, оценит их шансы на проведение выставки EXPO-2025. Победиший город будет объявлен в ноябре 2018 года на 164-й Генеральной ассамблее BIE.

    Отметим, что Азербайджан выдвинул предложение провести EXPO-2025 с 10 мая по 10 ноября. Тематикой выставки будет "Развитие человеческого капитала, построение более лучшего будущего" .

    Напомним, что очередная универсальная выставка пройдет в Дубае в 2020 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi