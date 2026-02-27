Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Азербайджан нацелен к 2031 году довести долю туризма до 10% ненефтегазового ВВП

    Азербайджан нацелен к 2031 году довести долю сектора туризма до 9,2% ненефтегазового ВВП.

    Как сообщает Report, об этом заявила директор отдела туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова на публичных слушаниях в Милли Меджлисе.

    По ее словам, согласно прогнозам в 2026 году объем туристических услуг составит 7,7 млрд манатов или 8% ненефтегазового ВВП:

    "Планируется, что в 2027 году эта цифра составит 8,5 млрд манатов (8,2% ненефтегазового ВВП), в 2028 году - 9,5 млрд манатов (8,3%), в 2029 году - 10,6 млрд манатов (8,7%), а в 2030 году - 11,8 млрд манатов (9,2%)".

    По ее словам, согласно прогнозам в туристической отрасли Азербайджана в 2026 году будут работать 92,7 тыс. человек, а в 2030 году этот показатель достигнет 113 тыс. человек.

    Azərbaycan yaxın 5 ildə turizmin qeyri-neft-qaz ÜDM-də payını 10 %-ə yaxınlaşdırmağı hədəfləyir
    Azerbaijan targets 9.2% tourism share in non‑oil GDP by 2030

    Лента новостей