İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycan yaxın 5 ildə turizmin qeyri-neft-qaz ÜDM-də payını 10 %-ə yaxınlaşdırmağı hədəfləyir

    Turizm
    • 27 fevral, 2026
    • 16:51
    Azərbaycan yaxın 5 ildə turizmin qeyri-neft-qaz ÜDM-də payını 10 %-ə yaxınlaşdırmağı hədəfləyir

    2030-cu ilə qədər Azərbaycanda turizm sektorunun qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatında payının 9,2 %-ə çatdırılması hədəflənir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsinin müdiri Günay Bayramova Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycanda turizmin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda ictimai dinləmədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə sektorda 7,7 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunması planlaşdırılır ki, bu da qeyri-neft-qaz ÜDM-nin 8 %-ni təşkil edəcək: "Bu rəqəmin ​2027-ci ildə 8,5 milyard manat (8,2 %), ​2028-ci ildə 9,5 milyard manat (8,3 %), ​2029-cu ildə 10,6 milyard manat (8,7 %), ​2030-cu ildə isə 11,8 milyard manat (9,2 %) olması nəzərdə tutulur".

    Bundan başqa, G.Bayramova deyib ki, yaxın 3 ildə Azərbaycanda turizm sənayesində muzdlu qaydada çalışanların sayı 100 mini keçəcək: "Bu rəqəmin ​2026-cı ildə 92,7 min nəfər (2025-ci illə müqayisədə 6,2 % çox), ​2027-ci ildə 97,8 min nəfər (5,6 % çox), ​2028-ci ildə 103 min nəfər (5,3 % çox), ​2029-cu ildə 108,3 min nəfər (5,1 % çox), ​2030-cu ildə isə 113 min nəfər (4,3 % çox) olacağı gözlənilir".

    Dövlət Turizm Agentliyi Günay Bayramova Milli Məclis

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti