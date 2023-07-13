Азербайджан и ОАЭ обсудили туристические связи

Сегодня председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мохаммадом Аль Блуши и обсудил с ним текущее состояние и перспективы развития туристических отношений между двум

Сегодня председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мохаммадом Аль Блуши и обсудил с ним текущее состояние и перспективы развития туристических отношений между двумя странами.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сфере туризма, содействии увеличению взаимных визитов введения безвизового режима между двумя странами, возможностях инвестирования компаний из ОАЭ в сферу туризма в Азербайджане.

В первом полугодии текущего года Азербайджан посетили 18 884 гражданина ОАЭ, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время в нашу страну осуществляются прямые рейсы из городов Дубай, Шарджа и Абу-Даби 50 раз в неделю.