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Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос

Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос Между Азербайджаном и Королевством Камбоджа в 2024 году ожидается подписание меморандума о взаимопонимании (МоВ) по сотрудничеству в сфере туризма, который в настоящее время проходит последнюю стадию согласования.
Туризм
25 марта 2024 г. 15:08
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос

Между Азербайджаном и Королевством Камбоджа в 2024 году ожидается подписание меморандума о взаимопонимании (МоВ) по сотрудничеству в сфере туризма, который в настоящее время проходит последнюю стадию согласования.

Об этом сообщил Report посол Азербайджана во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Шовги Мехдизаде.

В ходе недавней встречи с министром туризма Камбоджи Сок Сокеном в Пномпене обсуждался потенциал обмена знаниями и опытом в области туристического маркетинга, продвижения и образования, что может создать основу для более глубокого двустороннего сотрудничества. Обе стороны выразили большой интерес к организации праздничных мероприятий, которые могли бы послужить платформой для увеличения туристического потока и культурного обмена между двумя странами.

По словам посла, в рамках развития туристического сотрудничества предусматривается создание конкретных маршрутов, организация бизнес-туров, налаживание прямых связей между туроператорами и агентствами, и особое стимулирование предполагается через открытие ресторанов национальной кухни в столицах - Баку и Пномпене.

"Не исключено , что эти продукты будут включать комбинированные туры в несколько стран - Вьетнам, Лаос и Камбоджа. В будущем не исключается возможность открытия между странами прямого авиасообщения, в том числе чартерных рейсов, но на сегодня особыми партнёрами являются турецкие и катарские авиалинии", - сказал Ш.Мехдизаде.

Одним из интересных моментов в сотрудничестве между странами, по словам дипломата, может стать создание в Камбодже Ассоциации дружбы Азербайджан- Камбоджа, которая будет состоять из бывших студентов, в советское время обучающихся в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Kamboca turizmi inkişaf etdirir: Vyetnam və Laosa kombinə edilmiş turlar da mümkündür
Версия на английском языке Azerbaijan, Cambodia eye developing tourism: Combined tours to Vietnam and Laos possible

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