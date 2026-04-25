Азербайджан и Черногория обсудили запуск прямых чартерных рейсов в 2026 году
- 25 апреля, 2026
- 10:20
Азербайджан и Черногория обсудили планы по организации прямых чартерных рейсов на 2026 год.
Как передает Report, об этом написал консул Черногории в Азербайджане Вугар Алиев в соцсети Х по итогам встречи с министром туризма Симонидой Кордич в Подгорице.
"Мы обсудили укрепление туристических связей между Азербайджаном и Черногорией и планирование прямых чартерных рейсов на 2026 год. Уверены, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться и приносить хорошие результаты", - отметил консул.
Productive meeting in Podgorica with Simonida Kordić, Minister of Tourism of Montenegro.— Dr. Vugar Aliyev (@VugarAliyevMNE) April 25, 2026
We discussed strengthening Azerbaijan–Montenegro tourism relations and planning direct charter flights for 2026.
Confident that our cooperation will continue to grow and deliver strong… pic.twitter.com/AMtAytqYVq