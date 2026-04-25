    Азербайджан и Черногория обсудили запуск прямых чартерных рейсов в 2026 году

    Туризм
    • 25 апреля, 2026
    • 10:20
    Азербайджан и Черногория обсудили запуск прямых чартерных рейсов в 2026 году

    Азербайджан и Черногория обсудили планы по организации прямых чартерных рейсов на 2026 год.

    Как передает Report, об этом написал консул Черногории в Азербайджане Вугар Алиев в соцсети Х по итогам встречи с министром туризма Симонидой Кордич в Подгорице.

    "Мы обсудили укрепление туристических связей между Азербайджаном и Черногорией и планирование прямых чартерных рейсов на 2026 год. Уверены, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться и приносить хорошие результаты", - отметил консул.

    Черногория Симонида Кордич Вугар Алиев чартерные рейсы Авиасообщение
    Azərbaycan və Monteneqro bu il birbaşa çarter reyslərinin işə salınmasını müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Montenegro mull launching direct charter flights in 2026

