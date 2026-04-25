Azərbaycan və Monteneqro bu il birbaşa çarter reyslərinin işə salınmasını müzakirə ediblər
Turizm
- 25 aprel, 2026
- 10:41
Azərbaycan və Monteneqro arasında bu il birbaşa çarter reyslərinin işə salınması müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Monteneqronun Azərbaycandakı konsulu Vüqar Əliyev Podqoritsada turizm naziri Simonida Kordiçlə görüşün yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Biz Azərbaycan və Monteneqro arasında turizm əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini və 2026-cı il üçün birbaşa çarter reyslərinin planlaşdırılmasını müzakirə etdik. Əminik ki, əməkdaşlığımız bundan sonra da inkişaf edəcək və yaxşı nəticələr verəcək", - konsul qeyd edib.
21:10
Pezeşkian 30 milyon könüllüdən kömək istəyibRegion
20:59
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"Futbol
20:53
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"Futbol
20:52
Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edibDigər ölkələr
20:43
Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyibDigər ölkələr
20:38
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıqXarici siyasət
20:35
İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olubFərdi
20:32
Foto
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olubFərdi
20:26