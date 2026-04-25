    Azərbaycan və Monteneqro bu il birbaşa çarter reyslərinin işə salınmasını müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Monteneqro arasında bu il birbaşa çarter reyslərinin işə salınması müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Monteneqronun Azərbaycandakı konsulu Vüqar Əliyev Podqoritsada turizm naziri Simonida Kordiçlə görüşün yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Biz Azərbaycan və Monteneqro arasında turizm əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini və 2026-cı il üçün birbaşa çarter reyslərinin planlaşdırılmasını müzakirə etdik. Əminik ki, əməkdaşlığımız bundan sonra da inkişaf edəcək və yaxşı nəticələr verəcək", - konsul qeyd edib.

    Vüqar Əliyev Çarter reysləri Montenedqro
    Азербайджан и Черногория обсудили запуск прямых чартерных рейсов в 2026 году
    Azerbaijan, Montenegro mull launching direct charter flights in 2026

