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AZAL отменил рейс Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на 10 октября

AZAL отменил рейс Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на 10 октября Из-за нестабильной обстановки и ракетных атак в Израиле, включая район международного аэропорта Бен-Гурион, рейс авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на 10 октября, отменен.
Туризм
9 октября 2023 г. 20:19
AZAL отменил рейс Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на 10 октября

Из-за нестабильной обстановки и ракетных атак в Израиле, включая район международного аэропорта Бен-Гурион, рейс авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на 10 октября, отменен.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

Важно подчеркнуть, что безопасность пассажиров и экипажа является высшим приоритетом авиакомпании.

Напоминаем, что пассажирам рейсов AZAL в/из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, с авиабилетами выписанными до 7 октября включительно, с датой вылета с 8 октября до 1 ноября, разрешен возврат в рамках процедуры involuntary или переоформление на любые другие даты до 30 ноября 2023 года включительно.

Информация о последующих рейсах будет предоставлена общественности через СМИ или официальные страницы авиакомпании в социальных сетях.

Также для получения более подробной информации рекомендуется обращаться в колл-центр "Азербайджанских Авиалиний" по адресу [email protected].

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Версия на английском языке Baku-Tel Aviv-Baku flight scheduled for October 10 cancelled
Версия на азербайджанском языке Oktyabrın 10-a planlaşdırılan Bakı-Təl-Əviv-Bakı reysi ləğv edilib

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