О нас

Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за сообщения о бомбе на борту рейса из Тегерана

Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за сообщения о бомбе на борту рейса из Тегерана Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана.
Другие страны
9 октября 2023 г. 15:42
Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за сообщения о бомбе на борту рейса из Тегерана

Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее данным, лайнер приземлился в аэропорту. Сейчас его обыскивают сотрудники правоохранительных органов. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет. Их багаж сейчас проверяют. Аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

Федеральная полиция оценивает угрозу, которая поступила ей по электронной почте, как серьезную.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hamburg Airport suspends operations due to reports of bomb on board plane from Tehran

Самое важное

Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
8 октября 2023 г. 15:55
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
8 октября 2023 г. 15:38
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
8 октября 2023 г. 15:33
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
8 октября 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
8 октября 2023 г. 14:46
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
7 октября 2023 г. 22:46
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
6 октября 2023 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi