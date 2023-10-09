Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за сообщения о бомбе на борту рейса из Тегерана

Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана.

Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее данным, лайнер приземлился в аэропорту. Сейчас его обыскивают сотрудники правоохранительных органов. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет. Их багаж сейчас проверяют. Аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

Федеральная полиция оценивает угрозу, которая поступила ей по электронной почте, как серьезную.