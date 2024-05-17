ЦАХАЛ сообщил о нахождении в Газе тел трех заложников, убитых в октябре 2023 года

Израильские военные обнаружили в ходе операции в секторе Газа тела трех заложников, убитых после атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года.

Израильские военные обнаружили в ходе операции в секторе Газа тела трех заложников, убитых после атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С прискорбием сообщаю, что прошлой ночью силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности вызволили тела наших заложников Шани Лук, Амит Бускилы и Ицхака Гелернтера, которые были взяты в заложники во время резни ХАМАС 7 октября и были убиты ХАМАС", - заявил он на брифинге.

По словам Хагари, в момент нападения радикалов Лук, Бускила и Геленртнер находились на музыкальном фестивале "Нова", который проходил у границы с палестинским анклавом и где была убита значительная часть жертв той атаки. Согласно имеющейся у израильской армии информации, все трое были убиты при попытке покинуть место проведения фестиваля, после чего радикалы забрали их тела в сектор Газа, сообщил представитель военных.

Он добавил, что доставленные в Израиль останки прошли процедуру опознания, по завершении которой родных погибших оповестили о случившемся.