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С начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека

С начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека Во Франции с начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека.
Другие страны
17 мая 2024 г. 20:23
С начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека

С начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека.

Как передает Report, об этом сообщил прокурор Ив Дюпа в эфире телеканала Outre-mer La Premiere.

Французская прокуратура начала расследование в отношении участников протестов, которые на протяжении нескольких дней происходили в Новой Каледонии.

"После совещания судебной полиции, состоявшегося сегодня утром, было принято решение начать расследование", - сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что ущерб от беспорядков в Новой Каледонии оценивается в более чем 200 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyada etirazlar zamanı 163 nəfər saxlanılıb
Версия на английском языке Over 160 nabbed since start of protests in North Caledonia

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