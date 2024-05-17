С начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека

Во Франции с начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека.

С начала протестов в Новой Каледонии задержаны 163 человека.

Как передает Report, об этом сообщил прокурор Ив Дюпа в эфире телеканала Outre-mer La Premiere.

Французская прокуратура начала расследование в отношении участников протестов, которые на протяжении нескольких дней происходили в Новой Каледонии.

"После совещания судебной полиции, состоявшегося сегодня утром, было принято решение начать расследование", - сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что ущерб от беспорядков в Новой Каледонии оценивается в более чем 200 млн евро.