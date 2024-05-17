Армия Израиля подтвердила ликвидацию командира "Аль-Джамаа аль-Исламия" в Ливане

Израильские военные ликвидировали в Ливане одного из командиров радикальной группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" Шурахбила ас-Сейида.

Израильские военные ликвидировали в Ливане одного из командиров радикальной группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" Шурахбила ас-Сейида.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, он был уничтожен в результате авиаудара ВВС Израиля в местности Мадждаль-Анджар. По данным израильских военных, ас-Сейид участвовал в подготовке многочисленных атак на Израиль с территории Ливана, а также взаимодействовал с ливанским крылом радикального палестинского движения ХАМАС.

"Его ликвидация была проведена для подрыва возможностей террористической организации по разработке и совершению террористических атак, которые он недавно планировал и намеревался совершить в самом ближайшем будущем против Государства Израиль в районе северной границы", - говорится в заявлении.