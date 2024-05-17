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Армия Израиля подтвердила ликвидацию командира "Аль-Джамаа аль-Исламия" в Ливане

Армия Израиля подтвердила ликвидацию командира "Аль-Джамаа аль-Исламия" в Ливане Израильские военные ликвидировали в Ливане одного из командиров радикальной группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" Шурахбила ас-Сейида.
Другие страны
17 мая 2024 г. 23:44
Армия Израиля подтвердила ликвидацию командира Аль-Джамаа аль-Исламия в Ливане

Израильские военные ликвидировали в Ливане одного из командиров радикальной группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" Шурахбила ас-Сейида.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, он был уничтожен в результате авиаудара ВВС Израиля в местности Мадждаль-Анджар. По данным израильских военных, ас-Сейид участвовал в подготовке многочисленных атак на Израиль с территории Ливана, а также взаимодействовал с ливанским крылом радикального палестинского движения ХАМАС.

"Его ликвидация была проведена для подрыва возможностей террористической организации по разработке и совершению террористических атак, которые он недавно планировал и намеревался совершить в самом ближайшем будущем против Государства Израиль в районе северной границы", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Livanda "Əl-Cəmaə əl-İslamiyyə" komandirinin öldürüldüyü təsdiqlənib

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