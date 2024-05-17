Пентагон: США 20 мая проведут заседание группы по поставкам оружия Украине

Соединенные Штаты проведут очередное заседание западной контактной группы по координации поставок оружия Украине в виртуальном формате 20 мая. Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Соединенные Штаты проведут очередное заседание западной контактной группы по координации поставок оружия Украине в виртуальном формате 20 мая.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

"Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун проведут 20 мая в Пентагоне виртуальную встречу контактной группы по Украине, - отмечается в документе. - Это будет 22-я встреча контактной группы по Украине с апреля 2022 года, когда она была сформирована".

Согласно заявлению, в консультациях примут участие руководители оборонных ведомств и начальники штабов почти 50 стран.