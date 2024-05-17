Армия Израиля сообщила о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам боевого крыла шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.
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По ее информации, в течение дня истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке в районе поселка Дейр-Сирьян, использовавшейся для обстрелов в направлении контролируемых Израилем Голанских высот.
Кроме того, израильская истребительная авиация атаковала военный комплекс и оперативную инфраструктуру "Хезболлах" в окрестностях населенных пунктов Кфар-Хаммам и Эль-Эдейса на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе.