Армия Израиля сообщила о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам боевого крыла шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам боевого крыла шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в течение дня истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке в районе поселка Дейр-Сирьян, использовавшейся для обстрелов в направлении контролируемых Израилем Голанских высот.

Кроме того, израильская истребительная авиация атаковала военный комплекс и оперативную инфраструктуру "Хезболлах" в окрестностях населенных пунктов Кфар-Хаммам и Эль-Эдейса на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе.