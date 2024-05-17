Парламент Перу отклонил предложение о запуске процедуры импичмента президента

Конгресс (однопалатный парламент) Перу отклонил предложения о запуске процедуры импичмента президента Дины Болуарте из-за коррупционных скандалов.

Конгресс (однопалатный парламент) Перу отклонил предложения о запуске процедуры импичмента президента Дины Болуарте из-за коррупционных скандалов.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Пленум Конгресса республики принял решение не принимать к рассмотрению вынесенные на повестку дня ходатайства № 11507, 11508 и 11512, в которых предлагалось отстранить президента страны Дину Болуарте по причине предполагаемой постоянной моральной недееспособности", - говорится в сообщении. Ни одно из предложений не набрало более 38 голосов в поддержку. Всего в Конгрессе Перу 130 мест.

Инициаторы запуска процесса импичмента указывали на обвинения в незаконном обогащении и препятствовании расследованию, выдвинутые в отношении президента. В одном из ходатайств также утверждалось, что в 2023 году Болуарте 12 дней не исполняла обязанности главы государства из-за пластической операции.

11 мая прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении Болуарте и подавшего в отставку главы МВД Уолтера Ортиса из-за роспуска подразделения полиции, работавшего с антикоррупционными делами. В марте в доме главы государства прошел обыск по делу о незаконном обогащении.