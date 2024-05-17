О нас

Пентагон: Россия продолжит оставаться проблемой для НАТО в течение многих лет

Пентагон: Россия продолжит оставаться проблемой для НАТО в течение многих лет Россия будет наращивать численность своих вооруженных сил и продолжит оставаться проблемой для НАТО в течение многих лет.
Другие страны
17 мая 2024 г. 19:25
Пентагон: Россия продолжит оставаться проблемой для НАТО в течение многих лет

Россия будет наращивать численность своих вооруженных сил и продолжит оставаться проблемой для НАТО в течение многих лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи.

"После войны в Украине, вне зависимости от того, как она закончится, в каком положении будет Россия, какую угрозу она будет представлять? Я считаю, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса. У нас будет большая проблема с Россией в течение многих лет", - сказал он, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Россия будет наращивать численность своих вооруженных сил. Она уже объявила о таких планах. Она уже для достижениях этих целей нарастила промышленное производство и набор личного состава, - добавил генерал. - Она восстановит свои потери как можно скорее".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07
В Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
ФотоВ Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
16 мая 2024 г. 07:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi