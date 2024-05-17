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Международный суд ООН 23 мая вынесет решение по иску Мексики к Эквадору

Международный суд ООН 23 мая вынесет решение по иску Мексики к Эквадору Суд ООН вынесет 23 мая решение по временным мерам по иску Мексики к Эквадору.
Другие страны
17 мая 2024 г. 19:19
Международный суд ООН 23 мая вынесет решение по иску Мексики к Эквадору

Международный суд ООН 23 мая вынесет решение по временным мерам по иску Мексики к Эквадору.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе суда ООН.

Напомним, что Мексика инициировала разбирательство против Эквадора в Международном суде ООН 11 апреля.

В иске Мексика утверждает, что около 15 сотрудников спецназа Эквадора с применением силы и без разрешения вторглись 5 апреля на территорию ее посольства, схватили бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа и увезли его на автомобиле. Ранее в тот же день мексиканские власти сообщили о предоставлении ему политического убежища.

Политик, укрывавшийся в диппредставительстве с 17 декабря 2023 года, на родине проходит обвиняемым по делу о коррупции. Мехико утверждает, что во время штурма пострадали дипломаты, и считает, что эти действия являются нарушением международных прав страны, а также фундаментальных принципов, на которых основывается международная правовая система. В связи с этим страна намерена добиваться приостановки членства Эквадора в ООН и возмещения нанесенного ущерба.

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