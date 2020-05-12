Аэропорты Турции начнут проверять всех пассажиров на COVID-19

Аэропорты Турции с 1 июня начнут проверять всех без исключения пассажиров, прилетающих в страну, на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report, об этом информирует Airport Haber со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя.

Отмечается, что в первую очередь речь идет об аэропортах основных туристических провинций, в том числе Антальи.

По словам Эрсоя, Турция готовится к постепенному возобновлению туризма.

"Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", — пояснил министр.

Он отметил, что пассажиры будут проходить тестирование до прохождения паспортного контроля.

Напомним, что 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.