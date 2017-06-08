Абульфас Гараев: В этом году Азербайджан посетило 211 тыс. туристов

© Report.az

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Если в мае прошлого года Азербайджан посетило 174 тыс. туристов, в этом году этот показатель составил 211 тыс."

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, в целом за 5 месяцев с начала года в прошлом году в стране побывало 798 тыс. туристов, в этом году – 956 тыс.: "Это означает увеличение на 200 тыс. туристов. Упрощение визового режима оказало особое влияние на этот рост".