Абульфас Гараев: Мы хотим довести число прибывающих в Азербайджан туристов до 3,5 миллионов

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ “В 2017 году число туристов в мире возросло на 7%. Азербайджан достиг большего развития. Так, в прошлом году этот показатель составил 20%”.

Как сообщает “Report”, об этом на проходящей в Центре Гейдара Алиева конференции “Польза стране от крупных спортивных мероприятий” заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр отметил, что поставлена цель довести число прибывающих в Азербайджан туристов до 3,5 миллионов: "Согласно последним статистическим данным, число прибывших в нашу страну составило 2 млн. 600 тыс. человек. Мы хотим довести это число до 3,5 млн. человек. В индустрии туризма в нашей стране задействованы 60 тысяч человек. Сегодня, говоря об Азербайджане, на ум приходят “Евровидение” и “Формула-1”.

Это крайне важно. Мы проводим музыкальные и шоппинг-фестивали, чтобы привлечь туристов в нашу страну. Это принесет пользу всем. Самая большая польза состоит в повышении авторитета нашей страны в мире. В 3-й раз в Азербайджане состоятся гонки “Формулы-1”. Я выражаю признательность всем за это”.