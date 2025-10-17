Абдулла Мутталиб: Мальдивы видят потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

Мальдивы видят потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма и новых направлениях.

Об этом Report сообщил министр строительства и инфраструктуры Республики Мальдив Абдулла Мутталиб.

Министр отметил, что Мальдивы известны как один из самых привлекательных центров элитного туризма, а Азербайджан демонстрирует стремительный прогресс в создании современных курортных зон на побережье Каспия.

"Наши страны могут обмениваться знаниями, технологиями и управленческими решениями в этой сфере. Несмотря на климатические и географические различия, мы видим большой потенциал для сотрудничества, как в области устойчивого туризма, так и в развитии новых направлений, где комфорт путешественника сочетается с бережным отношением к природе", - подчеркнул А. Мутталиб.

