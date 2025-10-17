Министр: Мальдивы заинтересованы в инвестициях из Азербайджана в устойчивые инфраструктурные проекты - ИНТЕРВЬЮ

Мальдивы и Азербайджан - две страны, разделенные океанами и расстояниями, но объединенные схожими целями. Устойчивое развитие, модернизация инфраструктуры, адаптация к изменениям климата и поиск баланса между экономическим ростом и охраной природы - эти задачи актуальны для обеих стран.

О перспективах двустороннего сотрудничества, возможностях обмена опытом и новых инвестиционных направлениях в интервью Report рассказал министр строительства и инфраструктуры Республики Мальдив Абдулла Муталлиб (Abdulla Muththalib).

Представляем интервью читателям:

- Господин министр, какие элементы опыта Мальдив в области устойчивой урбанизации и интеграции сельских районов могли бы быть полезны для Азербайджана?

- Для Мальдив сегодня ключевой задачей является переселение людей с маленьких островов в более крупные города. Мы фактически создаем новые урбанистические центры, которые смогут обеспечить жителей всем необходимым и стать центрами экономической активности.

В этом процессе мы видим широкие возможности для участия азербайджанских инвесторов, как частных, так и институциональных. Азербайджан обладает сильным финансовым и предпринимательским потенциалом, и его участие может стать мощным стимулом для развития крупных городских проектов на Мальдивах.

Кроме того, наши страны уже связывает интерес к сфере туризма: Мальдивы традиционно являются направлением премиального отдыха, и азербайджанские бизнесмены проявляют к этому сегменту возрастающий интерес. Мы приглашаем азербайджанских инвесторов рассматривать Мальдивы как пространство для перспективных "зеленых проектов", где экономический рост сочетается с заботой об окружающей среде.

- Рассматривают ли Мальдивы возможность сотрудничества с Азербайджаном в развитии "умных городов" и цифровых решений в градостроительстве?

- Безусловно. За последние годы состоялось несколько встреч на высшем уровне между лидерами наших стран, в ходе которых обсуждались направления социально-экономического сотрудничества. Эти контакты создают прочную основу для будущих инициатив.

Мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера, чей опыт в создании современной инфраструктуры, в восстановлении территорий и внедрении цифровых технологий в управление городами может быть крайне полезен для нас.

Особенно нас впечатляет деятельность Азербайджана по восстановлению недавно освобожденных территорий - это пример системного подхода к градостроительству, где сочетаются эффективность, инновации и внимание к социальной составляющей. Мы хотели бы перенять этот опыт, адаптировав его к нашим условиям.

- Есть ли у Мальдив интерес к участию в восстановлении и развитии инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана?

- Мальдивы - небольшая страна с ограниченными финансовыми ресурсами. Однако для нас чрезвычайно важно учиться у тех, кто добился успеха в сложных инфраструктурных проектах.

Азербайджан, обладающий богатыми природными ресурсами и развитыми компетенциями в строительстве, является для нас таким примером.

Мы с интересом наблюдаем за процессом восстановления освобожденных районов и считаем, что это ценный источник опыта для нас. Изучение этого опыта позволит не только улучшить наши подходы, но и открыть новые возможности для инвестиций и международного сотрудничества.

- Как, на ваш взгляд, Мальдивы и Азербайджан могли бы совместно содействовать сокращению углеродного следа в строительстве и градостроительном развитии?

- Наш углеродный след крайне мал, но у нас есть иные вызовы: высокая зависимость от импорта ископаемого топлива. Это делает нас уязвимыми перед внешними колебаниями цен и поставок.

Мы видим, что Азербайджан активно движется к развитию возобновляемых источников энергии, постепенно снижая зависимость от нефти и газа. Для нас этот опыт особенно важен.

Мальдивы - солнечная страна, у нас около двенадцати часов солнечного света в день, и мы можем производить значительное количество электроэнергии от солнца. Сейчас мы ищем партнеров и инвесторов для развития подобных проектов. Уверен, что частные компании из Азербайджана могли бы стать нашими надежными союзниками в продвижении устойчивых энергетических решений.

- Возможны ли совместные проекты в области возобновляемой энергетики, особенно в строительном секторе?

- Безусловно. Мальдивы обладают колоссальным потенциалом в солнечной энергетике. Мы мечтаем о городах, которые питаются энергией солнца и ветра, о городах без зависимости от топлива.

Да, у нас ограниченные земельные ресурсы, но зато есть море - и это открывает уникальные возможности для создания плавучих солнечных электростанций. Мы готовы принимать международные инвестиции в эти проекты. Это не только поможет сократить углеродный след, но и обеспечит надежную и устойчивую энергетику для будущего.

- С учетом опыта Азербайджана в развитии прикаспийских курортных зон, существует ли потенциал для совместных проектов с Мальдивами в сфере туризма?

- Безусловно. Мальдивы известны как один из самых привлекательных центров элитного туризма, а Азербайджан демонстрирует стремительный прогресс в создании современных курортных зон на побережье Каспия.

Наши страны могут обмениваться знаниями, технологиями и управленческими решениями в этой сфере. Несмотря на климатические и географические различия, мы видим большой потенциал для сотрудничества, как в области устойчивого туризма, так и в развитии новых направлений, где комфорт путешественника сочетается с бережным отношением к природе.