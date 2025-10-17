İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Abdulla Müttəlib: "Maldiv adaları Azərbaycanla turizm sahəsində əməkdaşlıq üçün potensial görür"

    Turizm
    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:51
    Abdulla Müttəlib: Maldiv adaları Azərbaycanla turizm sahəsində əməkdaşlıq üçün potensial görür

    Maldiv adaları Azərbaycanla turizm və yeni istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq üçün potensial görür.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Maldiv Respublikasının tikinti və infrastruktur naziri Abdulla Müttəlib deyib.

    Nazir qeyd edib ki, Maldiv adaları elit turizm üçün ən cəlbedici mərkəzlərdən biri kimi tanınır, Azərbaycanın isə Xəzər sahilində müasir kurort zonalarının yaradılmasında sürətli tərəqqi nümayiş etdirir.

    "Ölkələrimiz bu sahədə bilik, texnologiya və idarəetmə həlləri mübadiləsi edə bilərlər. İqlim və coğrafi fərqlərə baxmayaraq, biz həm dayanıqlı turizmdə, həm də səyahətçilərin rahatlığının təbiətə hörmətlə birləşdiyi yeni istiqamətlərin inkişafında əməkdaşlıq üçün böyük potensial görürük", - A.Müttəlib vurğulayıb.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Maldiv Abdulla Müttəlib
    Абдулла Мутталиб: Мальдивы видят потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

    Son xəbərlər

    21:07

    Tramp Zelenski ilə Budapeştdə Putinlə mümkün görüşü müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    20:56

    Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    20:55

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    20:50

    Nazir: "Azərbaycan Maldiv adaları üçün "yaşıl enerji"nin inkişafı sahəsində potensial müttəfiqdiir"

    Energetika
    20:46

    Həyəcan dolu anlar - daha bir "Zeekr 001" qalibi bəlli oldu!

    İKT
    20:41
    Foto

    Məhkəmədə Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanın suverenliyi əleyhinə çağırışları tədqiq olunub

    Hadisə
    20:38

    Muxtar Babayev türkiyəli nazirlə COP31-i müzakirə edib

    COP29
    20:28

    Mehriban Əliyeva Roma Papası ilə görüşü barədə paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:18

    Papuaşvili: Yerli terrorçuları dəstəkləyən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri istefa verməlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti