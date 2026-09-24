В Баку завершилась свободная практика "Формулы-2" - ОБНОВЛЕНО

В Баку завершилась свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы-2".

Как сообщает Report, лучший результат показал Куш Майни из команды ART Grand Prix.

Вторым стал Алекс Данн из Rodin Motorsport, третьим - Никола Цолов из Campos Racing.

10:01

В Баку стартовала свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы 2". Пилоты выехали на городскую трассу в 10:00 по местному времени.

Как сообщает Report, сегодня участников этапа также ждут две квалификационные сессии. Согласно расписанию "Формулы 2", они начнутся в 14:00 и 14:30.

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" был ранее перенесен с воскресенья на субботу в связи с Днем памяти 27 сентября, и вся программа уик-энда сдвинута на день раньше. Теперь 12-й этап F2 также адаптирован к этим изменениям и пройдет в расширенном формате.

Это будет единственный этап "Формулы 2" в текущем сезоне, где в рамках одного уик-энда состоятся две основные гонки. Пилоты F2 проведут 45-минутную свободную практику утром в четверг, после чего днем пройдут две 20-минутные квалификационные сессии подряд. Спринт и первая основная гонка состоятся в пятницу, вторая основная гонка - в субботу утром перед гонкой "Формулы 1".