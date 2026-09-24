"Formula 2": Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başlayıb
Formula 1
- 24 sentyabr, 2026
- 10:01
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, mübarizəyə saat 10:00-da start verilib.
Bu gün ikinci dərəcəli pilotların yarışında iki sıralama turu da gerçəkləşəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 26-da başa çatacaq.
В Баку стартовала свободная практика "Формулы 2"
Formula 2 free practice begins at Azerbaijan Grand Prix
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