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    "Formula 2": Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başlayıb

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:01
    Formula 2: Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başlayıb

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, mübarizəyə saat 10:00-da start verilib.

    Bu gün ikinci dərəcəli pilotların yarışında iki sıralama turu da gerçəkləşəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Formula 2
    В Баку стартовала свободная практика "Формулы 2"
    Formula 2 free practice begins at Azerbaijan Grand Prix
    MiniBoss
    MiniBoss

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    "Formula 2": Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başlayıb

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