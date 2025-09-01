    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Умер бывший чемпион Европы и соперник Мухаммеда Али боксер Джо Багнер

    Бывший тяжеловес Джо Багнер скончался в возрасте 75 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC.

    Багнер дважды становился чемпионом Великобритании и Содружества, трижды - чемпионом Европы. Пик его карьеры пришелся на 1970-е годы. В 1971 году он одержал значимую победу над Генри Купером, завоевав титулы чемпиона Европы и Великобритании.

    В 1973 году Багнер провел 12-раундовые бои против Мухаммеда Али и Джо Фрейзера, уступив лишь решением судей. В 1975 году состоялся реванш с Али за титул чемпиона мира по версии WBC - бой из 15 раундов завершился поражением Багнера по очкам.

    Всего в профессиональной карьере Багнер провел 83 боя: 69 побед (41 нокаутом), 13 поражений и 1 ничья. В 1986 году он переехал в Австралию, получил гражданство и стал чемпионом страны. Последний бой на профессиональном ринге провел в 1999 году в возрасте 49 лет.

