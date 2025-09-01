    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Keçmiş boksçu Co Baqner 75 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

    C.Baqner iki dəfə Böyük Britaniya və Birlik çempionu, üç dəfə Avropa çempionu olub.

    O, 1973-cü ildə Məhəmməd Əli və Co Freyzerlə 12 raundluq döyüşlər keçirib.

    C.Baqner peşəkar karyerası ərzində ümumilikdə 83 döyüş keçirib. Bunun 69-u qələbə (41-i nokautla), 13-ü məğlubiyyət və 1-i heç-heçə başa çatıb. 1986-cı ildə o, Avstraliyaya köçüb, vətəndaşlıq alıb və ölkə çempionu olub. Boksçu peşəkar rinqdə son döyüşünü 1999-cu ildə 49 yaşında keçirib.

    Умер бывший чемпион Европы и соперник Мухаммеда Али боксер Джо Багнер

