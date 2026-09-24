У лидера "Формулы-1" Антонелли возникли проблемы с болидом на Бакинской трассе

У лидера чемпионата "Формулы-1" Андреа Кими Антонелли возникли проблемы с болидом во время Гран-при Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report, из-за инцидента на трассе появились желтые флаги. Итальянский пилот "Мерседеса" сообщил о неполадке в гидравлической системе машины.

Антонелли приехал в Баку лидером личного зачета, опережая своего напарника Джорджа Расселла на 81 очко. Гонка Гран-при Азербайджана состоится в субботу, 26 сентября.