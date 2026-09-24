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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    У лидера "Формулы-1" Антонелли возникли проблемы с болидом на Бакинской трассе

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 13:08
    У лидера Формулы-1 Антонелли возникли проблемы с болидом на Бакинской трассе

    У лидера чемпионата "Формулы-1" Андреа Кими Антонелли возникли проблемы с болидом во время Гран-при Азербайджана в Баку.

    Как сообщает Report, из-за инцидента на трассе появились желтые флаги. Итальянский пилот "Мерседеса" сообщил о неполадке в гидравлической системе машины.

    Антонелли приехал в Баку лидером личного зачета, опережая своего напарника Джорджа Расселла на 81 очко. Гонка Гран-при Азербайджана состоится в субботу, 26 сентября.

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    "Formula 1": "Mersedes" pilotu Antonellinin bolidində problem aşkarlanıb
    Formula 1: Problem detected on Mercedes driver Antonelli's car
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