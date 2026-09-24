İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Formula 1": "Mersedes" pilotu Antonellinin bolidində problem aşkarlanıb

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 12:59
    Formula 1: Mersedes pilotu Antonellinin bolidində problem aşkarlanıb

    "Mersedes"in italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli Bakıda keçirilən "Formula 1" Azərbaycan Qran-prisində uğursuzluqla üzləşib.

    "Report"un məlumatına görə, onun bolidində problem aşkarlanıb. Nəticədə sarı bayraq qaldırılıb.

    K.Antonelli hidravlika sistemi ilə bağlı problem olduğunu bildirib.

    Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    У лидера "Формулы-1" Антонелли возникли проблемы с болидом на Бакинской трассе
    Formula 1: Problem detected on Mercedes driver Antonelli's car
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:29

    Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıb

    Region
    21:15

    Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    19:37
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti