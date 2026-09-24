"Formula 1": "Mersedes" pilotu Antonellinin bolidində problem aşkarlanıb
Formula 1
- 24 sentyabr, 2026
- 12:59
"Mersedes"in italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli Bakıda keçirilən "Formula 1" Azərbaycan Qran-prisində uğursuzluqla üzləşib.
"Report"un məlumatına görə, onun bolidində problem aşkarlanıb. Nəticədə sarı bayraq qaldırılıb.
K.Antonelli hidravlika sistemi ilə bağlı problem olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.
У лидера "Формулы-1" Антонелли возникли проблемы с болидом на Бакинской трассе
Formula 1: Problem detected on Mercedes driver Antonelli's car
Son xəbərlər
21:29
Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıbRegion
21:15
Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblarFərdi
21:08
Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridirFormula 1
20:57
Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıbXarici siyasət
20:47
Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
20:23
Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:13
Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçiribFərdi
19:50
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıbXarici siyasət
19:37
Video