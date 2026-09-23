Тото Вольфф: Бакинская трасса станет серьезной проверкой для Mercedes

Бакинская городская трасса станет серьезной проверкой для Mercedes, поскольку ее сочетание длинных прямых, жестких торможений и медленных поворотов способно быстро выявить слабые стороны болида.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель команды Mercedes Тото Вольфф, комментируя предстоящий Гран-при Азербайджана и напряженный календарь "Формулы-1".

По его словам, последние результаты команды внушают оптимизм, однако не гарантируют успешного выступления в Баку.

"Недавние результаты обнадеживают, но ничего не гарантируют. В Баку слабые стороны машины проявляются очень быстро. Нам необходимо сосредоточиться на работе, качественно выполнить все основные задачи и заработать максимально возможное количество очков", - сказал Вольфф.

Руководитель Mercedes назвал бакинскую трассу одной из самых необычных в календаре чемпионата, предъявляющей высокие требования как к болиду, так и к пилотам.

"Эта серия гонок начинается с этапа в Баку. Это одна из самых необычных трасс в календаре, требовательная к машине и гонщикам. Здесь нужны высокая скорость на прямых, уверенность в зонах торможения и болид, способный эффективно проходить медленные повороты в Старом городе", - отметил он.

Гран-при Азербайджана стартует 24 сентября и продлится три дня.