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    Тото Вольфф: Бакинская трасса станет серьезной проверкой для Mercedes

    Спорт
    • 23 сентября, 2026
    • 10:52
    Тото Вольфф: Бакинская трасса станет серьезной проверкой для Mercedes

    Бакинская городская трасса станет серьезной проверкой для Mercedes, поскольку ее сочетание длинных прямых, жестких торможений и медленных поворотов способно быстро выявить слабые стороны болида.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель команды Mercedes Тото Вольфф, комментируя предстоящий Гран-при Азербайджана и напряженный календарь "Формулы-1".

    По его словам, последние результаты команды внушают оптимизм, однако не гарантируют успешного выступления в Баку.

    "Недавние результаты обнадеживают, но ничего не гарантируют. В Баку слабые стороны машины проявляются очень быстро. Нам необходимо сосредоточиться на работе, качественно выполнить все основные задачи и заработать максимально возможное количество очков", - сказал Вольфф.

    Руководитель Mercedes назвал бакинскую трассу одной из самых необычных в календаре чемпионата, предъявляющей высокие требования как к болиду, так и к пилотам.

    "Эта серия гонок начинается с этапа в Баку. Это одна из самых необычных трасс в календаре, требовательная к машине и гонщикам. Здесь нужны высокая скорость на прямых, уверенность в зонах торможения и болид, способный эффективно проходить медленные повороты в Старом городе", - отметил он.

    Гран-при Азербайджана стартует 24 сентября и продлится три дня.

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    Baku City Circuit to be serious test for Mercedes, Toto Wolff says

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